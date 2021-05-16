Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM В Свердловской области подтверждена смерть от COVID-19 ещё девяти граждан. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 3262 летальных исхода от этого заболевания. 269 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Среди них 100 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе выявили 87 799 заразившихся. коронавирусом. Выздоровели уже 81 627 граждан.