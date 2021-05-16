Иерусалим, , 18:09 — REGNUM В Иерусалиме водитель автомобиля совершил преднамеренный наезд на пешеходов. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

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Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая, в районе Шейх-Джаррах. По последним данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть человек.

Отмечается, что стражи порядка «нейтрализовали» мужчину, находившегося за рулем транспортного средства.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения анклава сообщили, что в результате обстрела Армии Израиля территории сектора Газа погибли 188 человек.

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