Екатеринбург, , 18:08 — REGNUM В Свердловской области за 15 мая выявили 101 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 39 человек пребывают в Екатеринбурге. Также новые случаи обнаружены в Верхней Салде, Камышлове, Кировграде, Нижнем Тагиле, Нижнесергинском районе, Полевском и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе выявили уже 87 799 заразившихся. Из них выздоровели уже 81 627.