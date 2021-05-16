Уфа, , 18:01 — REGNUM 16 мая на стадионе «Нефтяник» в рамках заключительного 30-го тура РПЛ 2020/21 «Уфа» одержала минимальную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч в дебюте встречи забил 34-летний российский атакующий полузащитник Олег Иванов после передачи Морица Бауэра — 1:0. Через 26 минут форвард сборной Замбии Эван Кангва восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Александра Ломовицкого — 1:1. В конце первой половины Максим Беляев срезал мяч в свои ворота — 2:1.

На 52-й минуте встречи центральный защитник «пушкарей» Гия Григалава был удален с поля прямой красной карточкой. Единственную желтую карточку на 80-й минуте получил Дмитрий Сысуев. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Статистика матча («Уфа"/ «Арсенал»)

Удары 11/4

Удары в створ 4/4

Владение 43%/57%

Угловые 7/5

Нарушения 9/10

Стартовые составы команд:

«Уфа»: Беленов, Бауэр, Йокич, Никитин, Милетич, Табидзе, Мрзляк, Урунов, Камилов, Иванов, Андрич.

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Григалава, Беляев, Ковалев, Чаушич, Коновалов, Ломовицкий, Кангва, Хлусевич, Луценко.

«Арсенал» потерпел поражение, однако остался в высшем дивизионе благодаря голу Джордже Деспотовича на 90+4-й минуте в рамках матча «Рубин» — «Ротор». «Арсенал» с 23-мя очками остался на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 25-ю очками расположилась одной строчкой выше.