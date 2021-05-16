Лондон, , 17:54 — REGNUM 16 мая в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги по футболу «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 45-й минуте встречи забил 27-летний таранный форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн после передачи датского полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга — 1:0. На экваторе второй половины уже Хейбьерг стал автором забитого мяча — 2:0.

Гол Харри Кейна на 45-й минуте стал для футболиста 21-м в сезоне в рамках Английской Премьер-лиги.

Единственную желтую карточку на 86-й минуте получил защитник лондонской команды Джафет Тангана. На матче работала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсонов. Ли Беттс и Константин Хатзидакис — ассистенты главного судьи.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Тангана, Дайер, Хейбьерг, Сон, Бейл, Ло Чельсо (Уинкс, 69'), Алли (Ндомбеле, 82'), Кейн.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Хувер, Коуди, Семеду, Саисс, Гиббс-Уайт (Невеш, 73'), Феррейра (Жозе, 63'), Моутиньо, Дендонкер, Траоре, Силва (Корбяну, 82').

«Тоттенхэм», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 59 очков, обошел «Вест Хэм» и поднялся на шестую строчку. «Вулверхэмптон» с 45-ю очками расположился на двенадцатом месте.