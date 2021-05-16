Кишинёв, , 17:44 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии выявили 109 случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 253 845 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 244 857 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране скончались 6027 пациентов с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили почти 170 носителей SARS-CoV-2.

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