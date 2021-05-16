Мадрид, , 17:42 — REGNUM В Испании вечером 15 мая на энергоблоке 1 АЭС «Трильо» произошел пожар, сообщили в испанском регуляторе в сфере атомной энергетики.

Отмечается, что АЭС находится в 80 км к северу-востоку от Мадрида. Пожар произошел в главном электрическом трансформаторе.

Возгорание было ликвидировано. Угрозы безопасности для сотрудников и окружающей среды нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в одном из помещений для пожилых пациентов с COVID-19 в испанском городе Сория, расположенном в автономном сообществе Кастилия-и-Леон, произошел пожар.

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