Москва, , 17:34 — REGNUM В Москве уже на следующей неделе ожидается рекордная за 124 года жара. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РБК.

По его словам, зной, который может побить температурный рекорд 1897 года, надвигается на российскую столицу.

Эксперт сообщил, что с аномального тепла стартует в Центральной России предстоящая неделя. Так, 17 мая днем столбики термометров поднимутся до 28−30 градусов, а ночью покажут от 11 до 13 градусов.

По его словам, «как минимум за всю послевоенную историю» не было таких высоких показателей термометров в этот день.

Тишковец добавил, что до 31 градуса температура воздуха может подняться днем 18 мая, а ночью ожидается до 17 градусов. Таким образом, отметил специалист, может быть побит рекорд 1897 года.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал журналистам, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) РФ уже на предстоящей неделе ожидается похолодание.

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