Москва, , 17:18 — REGNUM 25-летний российский вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов вошел в сферу трансферных интересов московского футбольного клуба ЦСКА. «Красно-синие» видят в спортсмене замену Игорю Акинфееву, контракт которого с «армейцами» рассчитан до конца следующего сезона. Об этом сообщило издание Eurostavka.

Илья Лантратов Антон Зайцев

В текущем сезоне Игорь Лантратов принял участие во всех 30-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых пропустил 39 мячей.

Помимо Игоря Акинфеева, в ЦСКА на позиции вратаря могут сыграть Илья Помазун и 17-летний Владислав Тороп, который дебютировал за ЦСКА 8 сентября 2020 года в товарищеском матче с тульским «Арсеналом».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Лантратова в 1,2 миллиона евро. Соглашение вратаря с «Химками» рассчитано до конца сезона 2022/23.

Ранее сообщалось, что руководство «красно-синих» договорилось с московским «Локомотивом» о переходе 19-летнего полузащитника сборной России Максима Мухина.