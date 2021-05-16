Анкара, , 16:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили турецко-иранские связи и ситуацию в Палестине. Об этом 16 мая сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на управление по связям администрации турецкого лидера.

Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани Tasnim News Agency

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

В сообщении отмечается, что Эрдоган в беседе с иранским коллегой решительно осудил удары вооруженных сил Израиля по сектору Газа.

По словам турецкого лидера, позиция официальной Анкары останется «решительной и неизменной» в вопросе поддержки Палестины. Эрдоган заявил, что с целью сдерживания и недопущения ударов по Палестине мировое сообщество должно преподать Израилю жесткий урок.

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани заявил, что играть более активную роль в палестинском вопросе должна Организация исламского сотрудничества.

Читайте также: Президент Ирана: ОИС должна действовать более активно в вопросах Палестины