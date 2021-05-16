Манчестер, Великобритания, , 16:56 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» контактировало с представительством 33-летнего нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. В случае заключения контракт аргентинец будет получать в клубе Английской Премьер-лиги 500 тысяч фунтов в неделю (25 миллионов фунтов в год). Контракт рассчитывается на 12 месяцев с опцией продления еще на один сезон. Об этом 16 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo со ссылкой на The Sun.

Текущее соглашение нападающего с клубом из Испании рассчитано до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 34-х матчах испанской Примеры, в которых отметился 29-ю забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболу 6 (5+1) очков по системе гол+пас.

«Барселона» завершила выступление в Лиге Чемпионов на стадии 1/8 финала, потерпев поражение в двухматчевом противостоянии от французского клуба «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:5 (1:4, 1:1).