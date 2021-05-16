Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Власти США и Дании обеспокоены усилением военного присутствия России в Арктике, говорится в заявлении Госдепа в связи с поездкой госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в королевство.

Как говорится в заявлении, Вашингтон приветствовал решение Копенгагена инвестировать $245 млн в оборону Североатлантического региона и Арктики.

«США и Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике, — отметили в Госдепе. — Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге, прошедшем на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий», заявил, что США и военный блок НАТО наращивают свой боевой потенциал у российских границ в Арктике. Он отметил, что ВМС стран НАТО развили в Баренцевом и Норвежском морях такую активность, какой не было со времён Второй мировой войны.

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