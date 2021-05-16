Москва, 16 мая, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Бывшему советнику главы Белого дома США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, которая ранее сообщила о желании получить гражданство Российской Федерации, надо для получения паспорта пройти ряд процедур. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, «определенные бюрократические процедуры» предусмотрены «на этот счёт».

Напомним, ранее экс-сотрудница Госдепа США, бывшая советница президента США Рональда Рейгана — Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ заявила, что для нее будет честью, если президент России Владимир Владимирович найдет возможность дать ей российское гражданство.

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