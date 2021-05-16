Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM 16 мая в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» в рамках заключительного тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Краснодар» одержал уверенную победу над «Ростовом» Валерия Карпина со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В составе «быков» забитыми мячами отметились Кристофер Ольссон (Вандерсон Масиэл, 45+4'), Вандерсон Масиэл (Виктор Классон, 60') и Кайо Пантелеао (90+7'). На 50-й минуте опорный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский срезал мяч в свои ворота.

MVP встречи с оценкой 7,86 по версии портала WhoScored был признан бразильский фланговый нападающий Вандерсон Масиэл, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и совершивший один успешных отбор. Точность передач футболиста составила 74%.

Желтые карточки получили Кирилл Фольмер, Евгений Чернов и Кенто Хасимото на 5-й, 13-й и 35-й минутах соответственно. На матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

«Краснодар», набрав 41 очко, поднялся на десятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 43-мя очками завершил выступление одной строчкой выше.

Составы команд:

«Ростов»: Рудаков, Терентьев (Алеэсами, 66'), Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Хасимото (Обухов, 82'), Мамаев (Гигович, 31'), Глебов, Байрамян (Полоз, 66'), Соу, Фольмер (Альмквист, 46').

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Мартынович, Чернов, Стоцкий, Кабелла (Уткин, 83'), Газинский (Пантелеао, 83'), Вандерсон (Берг, 68'), Ольссон, Классон, Ионов.