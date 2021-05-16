Москва, , 16:27 — REGNUM Московский «Локомотив» в рамках матча заключительного 30-го тура РПЛ 2020/21 одержал минимальную победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена». Об этом 16 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил 22-летний российский атакующий полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский после передачи Федора Смолова — 1:0.

Футболисты «Урала» Рафал Аугустыняк и Даниэль Мишкич были удалены с поля на 27-й и 75-й минутах соответственно.

Также желтые карточки получили Арсен Адамов, Гильерме, Бранко Йовичич, Рифат Жемалетдинов, Ярослав Годзюр и Игорь Калинин.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Насименто, Чорлука, Сильянов, Рыбчинский, Крыховяк, Магкеев, Куликов, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

«Урал»: Годзюр, Страндберг, Калинин, Адамов, Герасимов, Егорычев, Аугустыняк, Йовичич, Подберезкин, Гаджимуратов, Бикфалви.

«Локомотив», одержав 17-ю победу в сезоне и набрав 56 очков, завершил сезон на третьей позиции. «Урал» с 34-мя очками занял двенадцатую строчку.