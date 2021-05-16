Калуга, 16 мая, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области в апреле 2021 года увеличилось на 12,2% по сравнению с апрелем 2020 года. Потребление электроэнергии в апреле составило 613,6 млн кВт∙ч, или на 66,5 млн кВт∙ч больше объема потребления год назад., сообщает корреспондент ИА REGNUM по оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской областей»,

So-ups.ru/odu-center Потребление электроэнергии по энергосистемам ОЭС Центра в январе – апреле 2020 и 2021 гг., млн кВт•ч

Калужские электростанции в апреле выработали 26,0 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 98,7% больше выработки за апрель 2020 года. Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области за январь — апрель 2021 года составило 2657,4 млн кВт∙ч, что на 10,0% выше аналогичного показателя 2020 года. Выработка электроэнергии за январь — апрель составила 115,0 млн кВт∙ч или на 22,0% выше аналогичного периода 2020 года. Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный переток в энергосистему региона в апреле 2021 года составил 587,7 млн кВт∙ч, а за январь — апрель — 2542,4 млн кВт∙ч. В апреле 2020 года и январе — апреле 2020 года аналогичный показатель составил 534,1 млн кВт∙ч и 2322,3 млн кВт∙ч соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калужская область в связи с активным переходом на цифровые технологии, планирует к 2025 году увеличить потребление электроэнергии ещё на 15%,