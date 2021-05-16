Москва, , 16:21 — REGNUM Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) намерено улучшить эффективность транспортной коммуникации Краснодарского края с Крымом. Об этом 16 мая заявил глава ведомства Роман Новиков.

По его словам, открытие автомобильного движения по Крымскому мосту является «лишь началом развития транспортной инфраструктуры в регионе». Сейчас из Краснодара на полуостров ведут две дороги, а трафик на автомобильной части Крымского моста постоянно растет.

Новиков подчеркнул, что приоритетным направлением являются реконструкция старых и строительство новых дорог, среди которых А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный контракт на второй этап строительства и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь был заключен в октябре 2020 года.

Реализация двух этапов проекта рассчитана до 2024 года. За этот период будет построено 119 км новой четырёхполосной трассы, которая обеспечит скоростной проезд по маршруту Краснодар — х. Белый и позволит сократить путь из Краснодара до Крымского моста до двух часов.

Строительство дороги будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Развитие федеральной магистральной сети».

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