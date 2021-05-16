Грозный, , 16:18 — REGNUM 16 мая в Грозном в рамках заключительного 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу московский «Спартак» избежал поражения от «Ахмата». Игра завершилась паритетом сторон со счетом 2:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На экваторе первой половины 28-летний российский форвард Владимир Ильин открыл счет в матче — 1:0. Через 11 минут Ильин оформил дубль после передачи Артема Поляруса — 2:0. В дебюте второй половины Квинси Промес сократил отставание «красно-белых» в счете, замкнув передачу Алекса Крала — 2:1. В конце матча арендованный из «Челси» Виктор Мозес спас ничью для «Спартака» — 2:2.

Самым ценным игроком встречи по мнению портала WhoScored был признан 28-летний российский форвард «Ахмата» Владимир Ильин, отметившийся двумя забитыми мячами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач футболиста составила 72%. В составе «красно-белых» отличился нападающий Александр Соболев, совершивший четыре успешных отбора и выигравший пять воздушных единоборств. WhoScored оценил игру Соболева на 7,68 балла.

Желтые карточки получили Максим Ненахов (8'), Марат Быстров (43'), Георгий Джикия (67'), Бернард Бериша (74'), Роман Зобнин (87') и Александр Соболев (90+3').

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Нижич (Анхель, 53'), Пуцко, Богосавац, Исмаэль (Кармаев, 66'), Полярус (Швец, 84'), Ненахов, Харин, Быстров (Бериша, 53'), Ильин (Алсултанов, 84').

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Кутепов (Литвинов, 79'), Айртон (Умяров, 71'), Мозес, Крал (Игнатов, 80'), Промес (Ещенко, 87'), Зобнин, Ларссон, Соболев.

«Спартак» с 57-ю очками завершил сезон на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. Второе место дает команде право участвовать в розыгрыше Лиги Чемпионов следующего сезона. «Ахмат», набрав 40 очков, расположился на одиннадцатой строчке.