Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM Представление титулованного уральского гонщика, победителя ралли «Дакар» Сергея Карякина в качестве посла Всемирных студенческих игр-2023 состоялось 16 мая во время церемонии открытия Майской прогулки. Главный темой традиционного мероприятия, которое проходит в Екатеринбурге сегодня в 38 раз, стала летняя Универсиада, намеченная на 2023 год, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Екатеринбург и Свердловская область готовятся принять Всемирные студенческие игры FISU в 2023 году. Для этого в регионе развёрнута масштабная подготовка, которую контролирует лично губернатор Евгений Куйвашев. Это большая и разноплановая работа — от строительства новых спортивных объектов и создания Деревни Универсиады до продвижения уральской столицы как спортивного центра страны. К выполнению последней миссии подключатся послы игр. Их задача — поддержка идей развития студенческого спорта и здорового образа на всевозможных площадках.

«Для меня большая честь стать первым послом Всемирных студенческих игр. Это огромное мероприятие, которое Екатеринбург проведет эффективно и с достоинством. В этом нам обязательно поможет имеющийся опыт проведения крупнейших спортивных турниров. Уверен, что ничто не помешает показать наш прекрасный город всему миру», — отметил Сергей Карякин.

Организаторы Майской прогулки посвятили грядущим играм отдельный маршрут, длина которого составила 23 километра. Дистанция стала одной из самых интересных и востребованных среди участников. На точках старта и финиша можно было познакомиться с талисманами Универсиады. Хити, Ягги и Кедри фотографировались со всеми желающими и провели разминку перед началом прогулки. Тематическая фотозона Всемирных студенческих игр — 2023 помогла запечатлеть самые яркие эмоции финишировавших.

Самый юный и самый возрастной участники прогулки были награждены специальными призами исполнительной дирекции «Универсиада 2023». «Благодарю организаторов Майской прогулки за возможность присоединиться к этому событию. Это мероприятие и его традиции лишний раз подтверждают правильность выбора Екатеринбурга в качестве места проведения игр», — отметил заместитель руководителя дирекции Олег Колесников.