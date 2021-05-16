Москва, , 16:08 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 16 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменен один рейс, еще один задержан.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал журналистам, что на предстоящей неделе в Центральном федеральном округе (ЦФО) РФ ожидается похолодание.