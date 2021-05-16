Москва, , 16:04 — REGNUM Группа российских учёных разработала систему автоматического обнаружения борщевика с использованием беспилотников и технологий искусственного интеллекта. Статья с описанием разработки опубликована в журнале IEEE Transactions on Computers.

Борщевик Сосновского является опасным растением для сельскохозяйственных культур. Этот сорняк легко проникает в естественные экосистемы, способствуя их разрушению. В настоящее время нет автоматических систем обнаружения и локализации борщевика. Решением этой проблемы занялись сотрудники Сколковского института науки и технологий.

Новый метод основан на использовании нейронных сетей для автоматической обработки получаемых с беспилотников фотографий. Учёным удалось разработать нейросеть, которая автоматически распознаёт заросшие борщевиком участки на снимках. Точность автоматической системы составила 0,969.

«Эта система открывает широкие возможности для получения исчерпывающих данных о локализации сорняков, что позволяет предотвратить их распространение», — отметили авторы.

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