Анкара, , 16:03 — REGNUM Предпринять все необходимые шаги по защите Палестины готовы власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 16 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД, проходящей в режиме видеоконференции.

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«Сегодня как никогда важны единство и решимость (исламских стран) в палестинском вопросе», — отметил глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу подчеркнул, что на Израиле лежит вся ответственность за очередной виток эскалации напряженности в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

По его словам, Тель-Авив, который «открывает путь» к новым трагедиям в регионе, игнорирует предупреждения.

«Нужно сформировать международный механизм защиты мирных палестинцев… — сказал Чавушоглу. — Кроме того, необходимо привлечь Израиль к ответственности в Международном уголовном суде за преступления в Палестине».

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая пресс-служба Скотленд-Ярда сообщила, что в ходе акции в поддержку Палестины, которая состоялась у посольства Израиля в центральной части Лондона, пострадали девять полицейских.

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