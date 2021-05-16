Екатеринбург, 16 мая, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В садоводческом товариществе «Луч» под Екатеринбургом горит уже 13 домов. Об этом сообщает областное управление МЧС.

66.mchs.gov.ru Открытое горение на пожаре на территории СНТ Луч в г. Екатеринбурге ликвидировано

Общая площадь возгорания составляет уже 1400 кв. метров. МЧС наращивает на месте ЧП группировку сил и средств.

Тушение огня продолжается. Сведений о пострадавших в органы не поступало.