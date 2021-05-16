Москва, , 16:01 — REGNUM Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») 16 мая объяснил свои странные сообщения в сети микроблогов Twitter о полиции Парижа и Израиля.

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

Ранее в сети микроблогов Twitter Хинштейн написал довольно странные сообщения. Он ретвитнул сообщения СМИ о применении слезоточивого газа полицией Израиля против демонстрантов из Ливана и сопроводил следующей записью: «Мусора — позор Израиля».

Также депутат ретвитнул сообщение о применении полицией Парижа слезоточивого газа и водомётов для разгона незаконной акции в поддержку Палестины. Сообщение было сопровождено надписью: «Мусора — позор Парижа».

Некоторые подумали, что аккаунт Хинштейна в Twitter взломали, однако сам депутат в своем телеграм-канале заверил, что действительно это он оставил такие записи и назвал это «провокативной комбинацией».

«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора — позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители — пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции.Но почему-то, если подобное — только куда более в жёстких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», — пояснил свои действия Хинштейн.

Депутат считает, что данная ситуация ярко показывает двойные стандарты в действии.