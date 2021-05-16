Москва, , 16:01 — REGNUM 16 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в рамках заключительного 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу 2020/21 «Динамо» одержало минимальную победу над ЦСКА со счетом 3:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 18-й минуте встречи забил 22-летний российский фланговый защитник «красно-синих» Наир Тикнизян — 0:1. На экваторе второй половины нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев восстановил равновесие в счете — 1:1. Через 7 минут Грулев оформил дубль после передачи Себастьяна Шиманьского — 2:1. На 79-й минуте нигерийский форвард ЦСКА Чидера Эджуке вновь сделал счет равным — 2:2. В конце матча 17-летний российский вундеркинд Арсен Захарян забил победный мяч в ворота «красно-синих» — 3:2.

MVP встречи с оценкой 8,08 был признан Вячеслав Грулев, отметившийся двумя забитыми мячами. Точность передач футболиста составила 50%.

Желтые карточки: Виктор Васин — 30, Гильермо Варела — 32, Наир Тикнизян — 34, Роман Нойштедтер — 43, Роман Евгеньев — 68, Шарль Каборе — 85, Георгий Щенников — 90+4.

На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты судьи — Адлан Хатуев и Алексей Воронцов.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Варела, Нойштедтер, Скопинцев, Евгеньев, Моро, Шиманьский, Фомин, Лесовой, Захарян, Тюкавин.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Тикнизян, Дзагоев, Марадишвили, Бохинен, Обляков, Эджуке, Чалов.

Московское «Динамо», набрав 50 очков, укрепилось на седьмой позиции. ЦСКА с тем же количеством очков закончил сезон строчкой выше.