Сеул, 16 мая, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Трое из десяти индивидуальных предпринимателей (ИП) в Южной Корее задумываются о закрытии бизнеса. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI).

geralt Экономичесикй кризис

Согласно результатам опроса, проведённого среди 525 индивидуальных предпринимателей, 32,2% респондентов сообщили о возможном закрытии своего бизнеса в случае повышения МРОТ, 26,7%— рассмотрят данный вопрос в случае, если темпы роста МРОТ превысят 15−20%.

Кроме того, 23,6% респондентов сообщили о возможном повышении цен на свою продукцию, а 27,2% — рассмотрят данный вопрос даже в том случае, если МРОТ будет снижен на 1−5%.

Между тем, 45,7% индивидуальных предпринимателей считают, что МРОТ на 2022 год необходимо заморозить на уровне текущего года, 16,2% — необходимо сократить, 22,5% — необходимо повысить на 1−5%.