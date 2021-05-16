Киев, 16 мая 2021, 16:02 — REGNUM Украинская сторона передала Соединенным Штатам Америки список наиболее экстренных потребностей вооруженных сил Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в программе «Зона конфликта» на канале Deutsche Welle. Видеозапись программы опубликована на канале издания в видеохостинге YouTube.
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В свою очередь интервьюер Тим Себастиан (британский журналист) отметил, что на деле Украина «не получила ничего» и украинская сторона «не подписала ни одного контракта».
Себастиан в свою очередь подчеркнул, что государственный секретарь США «даже дату не зазвал, когда сможет привезти его (антиснайперский комплекс — ИА REGNUM)».
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Напомним, глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что в случае» вторжения» России на Украину Киев не рассчитывает на то, что НАТО будет «воевать с Россией».
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Отметим, украинская пропаганда утверждает, что уже восьмой год в Донбассе украинская армия якобы воюет с вооруженными силами России, а не с мирными жителями Республик Донбасса. Кроме того в Киеве регулярно звучат заявления о том, что Россия «планирует напасть» на Украину.