Киев, , 16:02 — REGNUM Украинская сторона передала Соединенным Штатам Америки список наиболее экстренных потребностей вооруженных сил Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в программе «Зона конфликта» на канале Deutsche Welle. Видеозапись программы опубликована на канале издания в видеохостинге YouTube.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции с этих позиций исполнить легче. Иные сложнее. Мы не рассчитываем получить все и сразу. Но мы добиваемся прогресса по тем позициям, которые возможно получить на данный момент», — сказал Кулеба.

В свою очередь интервьюер Тим Себастиан (британский журналист) отметил, что на деле Украина «не получила ничего» и украинская сторона «не подписала ни одного контракта».

«Государственный секретарь [Энтони] Блинкен не привез с собой антиснайперский комплекс, это да, но по этому вопросу у нас хороший прогресс», — ответил Кулеба на уточнение журналиста.

Себастиан в свою очередь подчеркнул, что государственный секретарь США «даже дату не зазвал, когда сможет привезти его (антиснайперский комплекс — ИА REGNUM)».

«Я не сомневаюсь, что мы получим некоторое количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат и это вопрос кооперации, технических деталей и я не сомневаюсь, что мы все это получим», — подытожил глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Напомним, глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что в случае» вторжения» России на Украину Киев не рассчитывает на то, что НАТО будет «воевать с Россией».

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Отметим, украинская пропаганда утверждает, что уже восьмой год в Донбассе украинская армия якобы воюет с вооруженными силами России, а не с мирными жителями Республик Донбасса. Кроме того в Киеве регулярно звучат заявления о том, что Россия «планирует напасть» на Украину.