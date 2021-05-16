Париж, , 15:41 — REGNUM В Париже 15 мая на акции протеста в поддержку народа Палестины были задержаны 45 манифестантов. Об этом сообщает Ouest-France.

В общей сложности 45 человек было задержано в Париже на запрещенной властями манифестации в поддержку палестинского народа. Они были арестованы, в частности, по подозрению в «участии в группировке, сформированной с целью насилия», «участии в массовых беспорядках», «насилии над правоохранительными органами».

Всего на акции протеста собрались от 2500 (по данным властей) до 5 000 (по словам организаторов) человек. Они были организованы в небольшие группы в 18 округе столицы, при этом агрессивно себя вели по отношению к правоохранительным органам.

Для Около 4200 полицейских было привлечено для того, чтобы разогнать несанкционированный митинг. В результате 367 человек были оштрафованы.

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