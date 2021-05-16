Москва, , 15:45 — REGNUM Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в следующем сезоне может завершить свою спортивную карьеру. Об этом 16 мая сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки», — рассказал один из них.

При этом ранее стало известно, что ЦСКА близок к покупке вратаря подмосковных «Химок» Ильи Лантратова.

Отметим, в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги московский ЦСКА после 29 туров набрал 50 очков и находится на шестом месте турнирной таблицы. В заключительном матче РПЛ в нынешнем сезоне ЦСКА встретится с другой московской командой — «Динамо».