Москва, 16 мая, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в следующем сезоне может завершить свою спортивную карьеру. Об этом 16 мая сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки», — рассказал один из них.

При этом ранее стало известно, что ЦСКА близок к покупке вратаря подмосковных «Химок» Ильи Лантратова.

Отметим, в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги московский ЦСКА после 29 туров набрал 50 очков и находится на шестом месте турнирной таблицы. В заключительном матче РПЛ в нынешнем сезоне ЦСКА встретится с другой московской командой — «Динамо».