Саранск, , 15:45 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 16 мая сообщает корреспондент «Матч ТВ».

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ с командой «Тамбов», который проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», 32-летний форвард забил гол, в результате чего в его активе в матчах РПЛ стало в общей сложности 134 мяча. Данное обстоятельство позволило ему обойти Александра Кержакова, забившего в общей сложности за карьеру 133 гола в РПЛ.

Также этот гол стал 200-м в спортивной карьере нападающего, всего в нынешнем сезоне РПЛ на его счету 17 забитых мячей.

Отметим, ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал обладателем золотых наград чемпионата России.