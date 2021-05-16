Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» может не состояться в 2021 году из-за проблем с ракетой-носителем Ariane 5. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» призван сменить орбитальную обсерваторию «Хаббл», работающую с 1990 года. Первоначально правительство США планировало запустить новый телескоп в 2014 году.

Дата запуска неоднократно переносилась из-за технических проблем и превышения бюджета. Сейчас в американском аэрокосмическом агентстве NASA планируют запустить телескоп «Джеймс Уэбб» в октябре 2021 года.

Для выведения телескопа на орбиту будет использоваться ракета-носитель Ariane 5. В ходе последних двух запусков этих ракет возникли технические проблемы, связанные с некорректным отделением обтекателей.

Поэтому запуску телескопа «Джейм Уэбб» будут предшествовать дополнительные проверки и два других пуска ракет Ariane 5 со спутниками Eutelsat Quantum и Star One D2. Предполагается, что это может задержать запуск телескопа до 2022 года.

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