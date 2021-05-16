Калуга, , 15:47 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 мая. Днём ранее, 15 мая, в регионе было зарегистрировано 53 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 918 человек, 1434 человек находятся на лечении, 33 тыс. 176 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 322 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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