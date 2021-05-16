Вашингтон, , 15:35 — REGNUM ООН осознаёт необходимость запрета на отправку пропагандистских листовок в КНДР южнокорейскими общественными организациями. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на специального докладчика ООН по правам человека в КНДР Томаса Охеа Кинтана.

Эксперты отмечают, что Кинтана впервые нейтрально высказался о запрете, введённом южнокорейским правительством. Ранее спецдокладчик критически высказывался о законе против отправки листовок в КНДР.

Напомним, что в декабре 2020 года Кинтана рекомендовал правительству Южной Кореи пересмотреть законодательную инициативу. А в марте вместе с другими специальными докладчиками ООН направил правительству Южной Кореи письмо, в котором отметили, что запрет на отправку листовок может ограничивать «свободу выражения мнений».

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Между тем, спецдокладчик ООН призвал воздержаться от излишне жёсткого наказания главы организации «Борцы за свободную Северную Корею» Пак Сан Хака, в отношении которого ведётся следствие по делу отправки в КНДР пропагандистских листовок.