Москва, , 15:21 — REGNUM Правозащитник и членСовета по правам человека при президенте Российской Федерации (СПЧ) Александр Брод считает, что возвращать смертную казнь в России не следует. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По мнению Брода, возвращение смертной казни еще больше усугубит нездоровье российского общества. Насилием и страхом проблемы не решают, а смертная казнь — это не панацея от всех бед, подчеркнул правозащитник.

«И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие», — сказал Брод.

Кроме того, введение смертной казни может привести к «страшным злоупотреблениям», подчеркнул член СПЧ.

Предотвращать тяжелые преступления следует другими способами, считает Брод. Здесь важна и работа психологов в образовательных учреждениях, должжна быть отлажена система безопасности в вузах и школах, стоит также обратить внимание на оборот оружия в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагедии со стрельбой в гимназии в Казани, стали звучать предложения вернуть смертную казнь в России, в частности, за убийство детей.

Напомним, что стрельба в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла 11 мая. Бывший ученик данной гимназии 19-летний Ильназ Галявиев убил семерых детей и двух учительниц. Ранения получили более 20 человек.