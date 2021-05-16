Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье поздравил бразильца Чарльза Оливейру с победой на Майклом Чендлером из США в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

«Поздравляю Чарльза Оливейру. Ты добился этого после сложного пути», — написал Порье на своей странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Чарльз Оливейра победил досрочно американского спортсмена Майкла Чендлера в бою за титул чемпиона UFC) в легком весе на турнире UFC 262, который проходил в Хьюстоне.