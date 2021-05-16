Москва, , 15:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор» 16 мая. Телеграмма опубликована на сайте президента России.

Путин отметил, что в России всегда было особое отношение к авторским песням, которые пользовались популярностью среди слушателей разных возрастов. Он добавил, что талантливые музыкальные произведения и сегодня остаются созвучными времени.

«Отрадно, что ваш масштабный фестиваль продолжает самобытные традиции этого уникального песенного жанра, представляет на суд жюри и публики как опытных артистов, так и одарённую молодёжь», — подчеркнул президент России.

Фестиваль «Покровский собор» проходит в московском выставочном центре Гостиный двор 16 мая. В программе фестиваля принимают участие победители заочного конкурса, заявки на который принимались в течение предыдущего года. Также в рамках фестиваля проводится выставка и поэтические чтения.