Москва, 16 мая, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор» 16 мая. Телеграмма опубликована на сайте президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что в России всегда было особое отношение к авторским песням, которые пользовались популярностью среди слушателей разных возрастов. Он добавил, что талантливые музыкальные произведения и сегодня остаются созвучными времени.

«Отрадно, что ваш масштабный фестиваль продолжает самобытные традиции этого уникального песенного жанра, представляет на суд жюри и публики как опытных артистов, так и одарённую молодёжь», — подчеркнул президент России.

Фестиваль «Покровский собор» проходит в московском выставочном центре Гостиный двор 16 мая. В программе фестиваля принимают участие победители заочного конкурса, заявки на который принимались в течение предыдущего года. Также в рамках фестиваля проводится выставка и поэтические чтения.