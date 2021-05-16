Асбест, Свердловская область, , 15:05 — REGNUM В Асбестовском городском округе в Свердловской области жители посёлка остались во время жары без холодной воды. Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

Нет воды Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Речь идёт о посёлке Красноармейский. В ряде домов там отсутствует холодное водоснабжение. По предварительным данным, причиной этого мог стать повышенный объём водозабора. Напор воды снижался, из-за чего на верхних этажах четырёх многоквартирных домов были перебои.

В администрации Асбестовского городского округа сообщили журналистам, что утром 16 мая холодная вода снова появилась в жилых домах. Прокуратура тем временем ведёт проверку.