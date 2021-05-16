Москва, , 15:21 — REGNUM Несмотря на то, что в мае средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших российских городах выросла на 0,2%, в сравнении с апрелем в целом рост цен замедлился, а в некоторых из городов он пошел на спад. Об этом 16 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала ЦИАН.

Уточняется, что средняя цена за квадратный метр жилья в крупнейших российских городах составила 95,6 тыс. рублей, что на 0,2% больше по сравнению с апрелем нынешнего года и на 21% меньше по сравнению с маем 2020 года. При этом в марте и апреле цены на новостройки выросли на 1,6−1,7% и потому, как считают эксперты, можно говорить о том, что рост цен замедлился.

При этом в Москве цены выросли почти на 1%, в Санкт-Петербурге — на 0,58%, а в Севастополе — на 0,24%. В то же время, в Краснодаре новостройки подорожали на 6% и в Новосибирске — на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая стало известно, что Приамурье и Хабаровский край возглавили топ-5 регионов России, где с начала 2021 года значительнее всего подорожали частные дома.