Одесса, Украина, 16 мая, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Жителю города Одессы грозит до пяти лет тюремного заключения за публикацию на своей странице в социальной сети Facebook изображения символики Советского Союза (герб и флаг), пятиконечной звезды, а также за изображение лиц, похожих на руководителей КПСС и высших органов советской власти, сообщает 16 мая издание «Таймер» со ссылкой на Киевский районный суд города, в котором рассматривается данное дело.

Герб СССР, утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 сентября 1956 г

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, которое вело досудебное следствие, сочло, что указанные изображения одессит Сергей Б. размещал «желая наступления вредных последствий в виде распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима». В этой связи было начато уголовное производство в отношении подозреваемого.

Также уточняется, что в январе 2021 года Сергей Б. был осужден по статье 110 Уголовного кодекса Украины (сепаратизм). Тогда, по версии следствия, он размещал в социальных сетях публикации с призывами к отделению юго-восточных регионов Украины, а также материалы, которые, по мнению следствия, формируют негативный образ украинской армии. Тогда подозреваемый признал свою вину, выразил раскаяние и содействовал следствию, в связи с чем суд, приговорив его к пяти годам лишения свободы, заменил их на три года наказания условно.

Однако, согласно украинскому законодательству, если в течение условного срока наказания подсудимый совершит новое преступление, то условный срок становится реальным. Кроме того, Сергею Б. придется нести ответственность за новое «преступление» — публикацию советской символики в социальной сети Facebook.

«Шансы отправиться за решётку за герб СССР на страничке в Facebook у Сергея Б. более чем реальны», — сообщает издание.

Напомним, 2 мая в Одессе сотрудники полициизадержали мужчину, который был одет в одежду, на которой была изображена символика Советского Союза.