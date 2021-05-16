Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл показ пластического спектакля «Русская муза Сальвадора Дали», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уралхиммаш

Творение об отношениях художника-сюрреалиста Сальвадора Дали с его супругой Еленой Дьяконовой (известной под псевдонимом Гала) представили на сцене, оборудованной прямо на производственной площадке завода Уралхиммаш. Спектакль демонстрировали в рамках «Ночи музеев — 2021» вечером 15 мая 2021 года.

На протяжении почти полутора часов без антракта на сцене выполнялись сложнейшие танцевальные номера, иллюстрирующие разные эпизоды жизни Дали (Айдар Шарафетдин), Галы (Анна Нахапетова) и художника Пабло Пикассо (Алексей Сахаров). Практически бессловесный спектакль хореографа Анны Верде действительно впечатляет своей «пластичностью»: слабых танцоров среди исполнителей нет.

Уралхиммаш

В отдельных номерах благодаря пластике движений актёры буквально подражали объектам, изображённых на картинах Дали (которые в эти моменты показывали на медиаэкранах). Стержнем постановки стали отношения художника и его музы: оттенки чувств авторы старались передать «языком тела».

Уралхиммаш

Не обошлось и без рекламы, впрочем, обусловленной биографией Дали: в одной из сцен труппа танцует с многократно увеличенными копиями «Чупа-Чупсов», дизайн которых придумал художник. Некоторые эпизоды будто поставлены на грани сна и яви. Впрочем, «сюрреалистического» в спектакле не так много. Для выразительности авторы весьма активно используют светомузыкальные средства.

Уралхиммаш

Абсолютное большинство публики оказались восхищены мастерством танцоров. Однако из-за «бессловесности» спектакля ряд сюжетных перипетий, очевидно, оказались труднопонимаемыми для зрителей, не знакомых с биографиями художника и его музы.