Уфа, , 14:53 — REGNUM Матч 30-го, заключительного тура футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ) с участием тульского клуба «Арсенал» и команды «Уфа» задерживается на неопределённое время из-за погодных условий. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Уточняется, что, согласно регламента РПФ, при температуре воздуха, превышающей 35 градусов, команды самостоятельно принимают решение об участии в игре в случае, когда температура воздуха превышает +35 °C.

При этом указывается, что в настоящее время в Уфе, где должен проходить матч, температура воздуха составляет +39 °C.

Также, по данным пресс-служба чемпионата России, каждые полчаса будет проводиться замер температуры и, если она снизится до приемлемых значений, игра будет проведена.

Отметим, матч 30-го тура РПЛ между тульской командой «Арсенал» и клубом «Уфа» должен был начаться в 14:00 мск.