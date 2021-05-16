Сеул, 16 мая, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В 2020 году объём расходов жителей и гостей Южной Кореи в сфере внутреннего и въездного туризма составил 134,8 трлн вон (~$119,6 млрд), что на 21,8% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института культуры и туризма (KCTI).

LWYang Корея. Сеул

Согласно опубликованным данным, объём расходов жителей страны сократился на 19,5%, до 133,2 трлн вон (~$118,2 млрд), а иностранцев, посетивших Южную Корею, — на 76,6%, до 1,6 трлн вон (~$1,4 млрд).

Известно, что траты на туризм сократились на 83,5%, казино — на 78,8%, магазины беспошлинной торговли — на 73,5%, однако расходы на аренду автомобилей, напротив, выросли на 4,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Южную Корею посетили 74 604 иностранца, в то время как число южнокорейцев, выезжающих за рубеж, составило 73 999 человек.

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