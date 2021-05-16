Москва, , 14:38 — REGNUM Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров начали подготовку к работам в открытом космосе за бортом Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Выход Новицкого и Дуброва за борт МКС запланирован на 2 июня. Космонавты начнут подготовку к приёму нового российского модуля «Наука». Также им предстоит провести работы по техническому обслуживанию модуля «Заря».

Жена космонавта Олега Новицкого — Юлия Новицкая — рассказала, что экипаж начал готовиться к работам в открытом космосе задолго до полёта. Для имитации внекорабельной деятельности в Центре подготовки космонавтов используют специальную гидролабораторию. Новицкая отметила, что за шестичасовую тренировку в скафандре в гидролаборатории космонавты теряют в весе до трёх килограммов.

«Вообще, внекорабельная деятельность считается самой сложной и опасной частью работы космонавта. Но тем не менее мне кажется, что все они мечтают выйти в открытый космос и искренне расстраиваются, если подобные задачи не ставят перед ними в программе полёта. Ведь к её выполнению ребята всегда готовы на сто процентов!» — подчеркнула жена космонавта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года гидролаборатория в Центре подготовки космонавтов была открыта после проведения масштабной реконструкции.

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