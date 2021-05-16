Москва, , 14:31 — REGNUM Бывшая сотрудница Государственного департамента США, экс-советница президента США Рональда Рейгана — Сюзанна Масси попросила президента Российской Федерации Владимира Путина дать ей российское гражданство. Об этом Масси сказала в эфире телеканала НТВ.

Сюзанна Масси Catalog.archives.gov

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала Масси.

Она утверждает, что посвятила много лет для сближения народов США и России, и поэтому хотела бы остаться в Российской Федерации для продолжения своего дела.

При этом Масси отметила, что в Соединенных Штатах её, скорее всего, сочтут предателем.

«Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor. Я человек, который против Америки», — сказала она.

Известно, что Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Она окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. В период с 1984 по 1988 годы она была советником президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР.

Сама Масси рассказывала, что Рейган встречался с ней не менее 17 раз, причем довольно часто — наедине. Президент США расспрашивал Масси о русской культуре. Именно от нее он узнал поговорку «Доверяй, но проверяй», которая прочно вошла в обиход американской дипломатии.