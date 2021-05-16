Анкара, , 14:21 — REGNUM Власти Турции немного смягчили режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующий циркуляр опубликовало министерство внутренних дел Турции сегодня, 16 мая.

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Напомним, что в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом в Турции в конце апреля президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил практический полный локдаун, вплоть до 17 мая. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД.

Суточный прирост выявленных случаев заражения по данным Минздрава Турции 15 мая составил 11 394 случая — это наименьшее значение с марта 2021 года.

Согласно новому циркуляру МВД, до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продовольственным магазинам в субботу и воскресенье разрешается работать с 10:00 до 17:00. Междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.