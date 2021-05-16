Рим, , 14:23 — REGNUM Итальянский специалист Массимилиано Аллегри готов стать главным тренером мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом 16 мая сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Массимилиано Аллегри goatling

По информации источника, 53-летний тренер готово возглавить мадридскую команду в случае, если к нему поступит такое предложение.

При этом уточняется, что президент «Реала» Флорентино Перес три года назад уже обращался к специалисту с таким предложением.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешний главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан намерен по окончании сезона покинуть клуб. В настоящее время «Реал» находится на втором месте турнирной таблицы испанской Примеры, отставая от лидера — мадридского «Атлетико» — на два очка.