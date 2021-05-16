Сеул, , 14:23 — REGNUM Средняя продолжительность рабочего времени рабочих-мигрантов в Южной Корее составляет 50 часов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского института здравоохранения и социальных дел (KIHSA).

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1427 трудовых мигрантов, иностранцы, имеющие одну из трёх категорий виз E9 (непрофессиональная рабочая виза), H2 (рабочая виза) или F4 (зарубежные соотечественники), работают в среднем 50 часов в неделю.

При этом 20,7% опрошенных сообщили, что их недельные рабочие часы превышают 60 часов. В частности, 19,3% иммигрантов-мужчин и 24,1% иммигрантов-женщин сообщили, что работают около 60 часов в неделю.

Отмечается, что среднемесячная заработная плата рабочих-мигрантов в 2020 году составил 1,86 млн вон (~$1,6 тыс.). Однако средняя зарплата мужчин составляла 2,18 млн вон (~$1,9 тыс.), а женщин — 1,95 млн вон (~$1,7 тыс.).

Удовлетворённость заработной платой иностранных рабочих составила 3,15 из 5 баллов.

Кроме того, 40,3% респондентов сообщили о том, что с ними не был заключен трудовой договор.