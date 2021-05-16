Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Посмертный альбом американского рэп-исполнителя Эрла Симмонса, более известного под псевдонимом DMX, выйдет 28 мая на лейбле Def Jam Recordings. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Альбом получит название Exodus в честь сына рэп-исполнителя Эксодуса Симмонса. Исполнительным продюсером стал давний соавтор DMX Кассим Дауд Дин (Swizz Beatz).

«Он [DMX] посвятил всю свою жизнь семье и музыке… Этим альбомом DMX хотел показать поклонникам во всём мире, как он ценит каждого человека, который его поддерживает», — рассказал Дауд Дин.

Отмечается, что альбом будет состоять только из нового материала, записанного рэпером незадолго до смерти. Exodus станет первым альбомом DMX на лейбле Def Jam за последние 18 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года рэп-исполнитель Эрл Симмонс был госпитализирован в США в тяжёлом состоянии. Рэпер скончался 9 апреля в возрасте 50 лет.